Si incontreranno con ogni probabilità nel prossimo weekend il presidente Sticchi Damiani, in questi giorni impegnato all’estero, ed il responsabile dell’area tecnica Corvino. Il faccia a faccia servirà anzitutto per fare il punto della situazione al termine della stagione appena conclusa, culminata con la conquista della seconda salvezza consecutiva. Nell’occasione verranno gettate le basi per la prossima stagione: la proprietà comunicherà al dg dell’area tecnica linee guida e budget. Solo a quel punto, Corvino avrà le idee chiare e di conseguenza potrà incontrare mister Gotti, maggiore indiziato ad occupare la panchina del Lecce anche nel campionato di serie A 2024-2025.

Una volta risolto il rebus-allenatore, il Lecce potrà concentrarsi sul mercato con il fermo proposito di allestire un organico all’altezza del prossimo campionato di serie A che, alla luce delle recenti promozioni di Parma e Como, si annuncia ancora più difficile e competitivo di quello andato in archivio domenica scorsa. Emiliani e lariani infatti dispongono di infiniti mezzi finanziari, in virtù di proprietà ricche, tra le più ricche al mondo, per cui è lecito aspettarsi formazioni che per qualità tecniche saranno in grado competere per obiettivi ben più importanti della salvezza.

Il Lecce dal canto suo potrà ripartire da una base solida di squadra che è stata capace di conquistare 74 punti nelle ultime due stagioni, 36 punti lo scorso anno con Baroni al timone e altri 38 in questa stagione con la staffetta D’Aversa-Gotti. Quasi certamente Corvino e Trinchera saranno costretti a sacrificare almeno uno, se non addirittura due, dei gioielli di famiglia. Come del resto, è già accaduto nel corso della passata stagione quando prima Hjulmand e poi Strefezza, accomunati dalla fascia di capitano portata al braccio, hanno lasciato il Salento per accasarsi rispettivamente allo Sporting Lisbona e al Como. Hjulmand ha vinto lo scudetto mentre Strefezza ha contribuito alla promozione del Como in serie A.

Sono tanti i club, in Italia e anche all’estero, che da tempo hanno messo gli occhi sui vari Dorgu, Gallo, Pongracic, Falcone, Gendrey e sullo stesso Berisha, ultimo prodotto della cantera salentina cui è bastato giocare due partite di fila da titolare in serie A con la maglia del Lecce per meritare la convocazione nella nazionale albanese, in procinto di partecipare all’Europeo in Germania. Ovviamente, non andranno tutti via.