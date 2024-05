A Otranto il super yacht Esmerald Sakara: 44 passeggeri, piscina e lusso. Una settimana costa a bordo costa oltre 24mila euro

Otranto si conferma meta privilegiata per l'attracco di navi per mini crociere nel segmento dell'offerta di alta qualità. Questa mattina nel porto idruntino è arrivato il super yacht Esmerald Sakara con 44 passeggeri a bordo e 76 membri di equipaggio.

I dettagli

Battente bandiera Bahamas, Esmerald Sakara è lungo 110 metri e con una piscina a sfioro, spa, palestra, 50 cabine quasi tutte con balcone ed una capacità in grado di garantire riservatezza e servizi elevati a facoltosi vacanzieri, disposti a spendere per una settimana di navigazione anche circa 24mila euro a persona per una suite. Partito da Civitavecchia in una settimana attracca a Bonifacio (Corsica), Capri, Catania, Otranto, Monopoli, Kotor e Dubrovnik.