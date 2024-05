"Stasera Ridiamoci Sud": il divertimento con Mandrake, i Malfattori e I Lesionati

Nel cuore del caldo estivo salentino, arriva una ventata di freschezza ed allegria. Un brezza di sorrisi piacevolissima che sta per invadere le piazze più importanti della Puglia. È giunta l'ora di "Stasera Ridiamoci Sud", un format unico che sposa l'umorismo tradizionale made in Salento con tocchi di innovazione e creatività.

Lo spettacolo, ispirato al genere del cabaret, promette di intrattenere il pubblico con una miscela esplosiva di performance comiche, musicali e teatrali. Ma ciò che rende "Stasera Ridiamoci Sud" un evento imperdibile è il suo cast stellare di talenti comici salentini, pronti a far scoppiare il pubblico dalle risate.

Artisti "made" in Salento

Al centro della scena c'è Mandrake, alias Giuseppe Ninno, un influencer brindisino che ha conquistato il cuore del pubblico con i suoi irresistibili video che ritraggono le disavventure dei bambini degli anni '90. La sua presenza sulla piattaforma di TikTok lo ha reso uno dei tik-toker italiani più seguiti, posizionandolo al terzo posto nella classifica di Hype Auditor ad inizio 2023. «Non posso che essere soddisfatto di far parte di questo straordinario gruppo di artisti con cui condividiamo il piacere di far ridere le persone attraverso il nostro dialetto che proviamo a rivalutare e far scoprire anche oltre i nostri confini regionali, speriamo di regalare sorrisi -auspica Giuseppe Ninno-, così come facciamo on line anche nelle piazze del nostro territorio». Accanto a lui, c'è la folle energia di The Lesionati Band, un gruppo musicale salentino che ha raggiunto la fama grazie alle loro parodie sullo stile di vita salentino. Giampaolo Catalano Morelli e Pasquale Zonno, insieme alla loro band, regaleranno al pubblico uno spettacolo travolgente fatto di gag esilaranti e parodie musicali. «Quella che, anche grazie alla rete, è una grande famiglia che si ritrova all'interno di questo progetto. Siamo un gruppo che ha voglia di portare in giro quella che è la comicità semplice e spontanea che ci caratterizza -spiega Giampaolo Catalano Morelli-. E' un progetto straordinari per il quale ringraziamo l'organizzazione di Ridiamoci Sud che ha avuto questa bella idea, speriamo di poter regalare delle serate ricche di risate e divertimento». E non possiamo dimenticare I Malfattori, un gruppo comico composto da Gianpaolo Viva, Sabina Blasi, Roberto Lezzi e Roberto Rovito, noti per i loro dinamici spettacoli fatti di sketch e gag rigorosamente made in Salento. Dopo aver registrato sold-out nei più importanti teatri della provincia di Lecce durante la loro tournée invernale, sono pronti a tornare sul palco per far scoppiare il pubblico dalle risate.

Lo spettacolo "Stasera Ridiamoci Sud" sarà un viaggio emozionante attraverso le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con tappe imperdibili durante gli eventi estivi più significativi del Salento.

Dall'incantevole Festival San Pantaleone a Surbo, al vibrante Notte Blu a Pescoluse, gli spettatori avranno l'opportunità di godere di una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

Prima data a Lecce

Il primo appuntamento il 7 luglio a Lecce al Pala Summer in Piazza Palio. In conclusione, "Stasera Ridiamoci Sud" promette di essere uno spettacolo unico nel suo genere, capace di unire tradizione e innovazione per regalare al pubblico un'esperienza indimenticabile. Non resta che prepararsi a ridere, divertirsi e lasciarsi trasportare dall'irresistibile umorismo made in Salento.