Emma Marrone compie 40 anni: «14.610 giorni di amore e di 'che c***o me ne frega'»

Ha compiuto 40 anni appena due giorni fa. Ma ha festeggiato i 14.610 giorni. Per la precisione 14.610 giorni di vita amore e di "che c***o me ne frega", come ha scritto sulla propria torta. Emma Marrone celebra così il proprio compleanno, sabato scorso. E il post su Instagram ha subito raccolto migliaia di like e commenti.

Cambiare la data su Wikipedia

Il numero "14.610" ha sostituito il "40" nelle candeline della sua torta perché Emma non gradisce ricordare la sua età. Infatti, ha detto ai suoi fan in un vocale sui social: «Buongiorno a tutti e inizio già a ringraziarvi per gli auguri, per l’amore, per l’affetto, bla bla.

Poi, parliamoci chiaro, mi serve qualcuno che va su Wikipedia, e inizia a cambiare la data di nascita perché tanto in Italia si dimenticano di tante, tante cose, si dimenticheranno anche della mia vera età. Non diciamo più 40, non diciamo più questi numeri, lasciamo correre le cose così come vanno».

«Anche voi smettetela di ricordarmelo ogni giorno - ha scritto Emma -, facciamo finta di niente perché io poi fondamentalmente si vede che ne dimostro 26, massimo 27. Quindi vi prego, il regalo più grande, andate su Wikipedia e cambiate tutti 'sti ca**o di numeri perché io non ho 40 anni. Ok? Non ho 40 anni». Del resto Emma resta giovane.