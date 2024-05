Il Comune di Lecce ha inviato al commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, il progetto per la copertura dello stadio di Via del Mare. La richiesta è di 25 milioni di euro. E il primo elemento che vien fuori è che sono 10 milioni in più rispetto ai 15 stimati nell’incontro del 13 maggio a Taranto, relativo alla firma del protocollo d’intesa sui fondi, tra il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e Ferrarese.

Il progetto

Intanto, il commissario nelle prossime ore scriverà al Comune chiedendo elementi esplicativi rispetto alla copertura. Al momento, il quadro che è stato presentato non è ritenuto adeguato: la previsione di spesa presentata viene infatti ritenuta alta. Nel documento integrato di progettazione (Dip) stilato da Palazzo Carafa, si parla della «copertura dello stadio come opportunità significativa per migliorare non solo la funzionalità e l'estetica dell'impianto ma anche per elevare l'esperienza del pubblico a nuovi standard di comfort e sicurezza». Proprio gli spettatori, «che sono il cuore pulsante di ogni evento sportivo, meritano un'esperienza che sia all'altezza della loro passione e del loro impegno». Secondo le previsioni del Dip, «la nuova copertura non dovrà solo rispondere alle esigenze di protezione dalle intemperie ma contribuire anche a migliorare l'acustica, ridurre i riflessi luminosi indesiderati e dare allo stadio un aspetto moderno e accattivante. Deve essere visto come un investimento sul benessere degli spettatori e sul futuro dello stadio stesso, capace di attrarre un maggior numero di visitatori e di ospitare eventi di grande rilevanza con standard internazionali». C'è poi il capitolo dedicato alla scelta dei materiali e delle tecnologie costruttive. E qui l'amministrazione di Lecce piazza altri paletti: «La copertura, che sarà l'elemento chiave per la valorizzazione dell'intero impianto sportivo, dovrà essere realizzata con materiali ecocompatibili e tecniche che minimizzino l'impatto ambientale». Scelte orientate a «garantire la massima durabilità della copertura, riducendo al minimo i costi e la frequenza degli interventi di manutenzione». Infine, la procedura d'appalto per l'affidamento del progetto che «sarà aperta». E ciò vuol dire che l'idea progettuale avanzata dall'Us Lecce nel caso sarà valutata al pari delle altre che dovessero eventualmente essere presentate da altri privati.

Col primo masterplan dei Giochi, Lecce ha già ottenuto 11,3 milioni per i lavori allo stadio e 2,7 per il PalaVentura. La copertura per lo stadio è stata chiesta dal presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che ne ha parlato col ministro Raffaele Fitto. Il quale, insieme al ministro dello Sport, Andrea Abodi, gestisce il dossier Giochi del Mediterraneo. Nell’incontro a Taranto, sia Ferrarese che Salvemini hanno dichiarato la più ampia disponibilità a sostenere la copertura del via Del Mare. Ferrarese ha aggiunto: «C’è la disponibilità del Governo, ho sentito i ministri Fitto e Abodi, e io sono disponibile a guardare attentamente il Documento di indirizzo alla progettazione sulla copertura».

Il sindaco

«Abbiamo trasmesso il documento integrato di progettazione – rilancia Salvemini - per la realizzazione della copertura dello stadio come da progetto preliminare realizzato dall' Us Lecce. Il Dip sarà inserito nel masteplan aggiornato delle opere da finanziare per i Giochi del Mediterraneo. Attendiamo speranzosi e fiduciosi il via libera al finanziamento da parte del Governo. Lavoriamo di squadra, insieme alla società, alla struttura commissariale, al Governo nazionale perché questa grande opera, che è un sogno di tutti i tifosi del Lecce da tanti anni, possa realizzarsi», è l'auspicio del sindaco. Adesso, però, i problemi sono due: il primo è di tenuta dei conti complessivi; il secondo le osservazioni che la Corte dei Conti - che sui Giochi esercita il controllo concomitante - ha già avanzato su altre opere. Restano dal plafond 108 milioni disponibili. Ma da questa somma bisogna togliere una trentina di milioni per le spese di organizzazione e si scende a 78. E con questi, si dovrebbero finanziare i lavori aggiuntivi agli stadi di Taranto per 22 milioni e di Lecce, nonché le nuove opere che il commissario punta a fare a Taranto. Tirando una linea, si arriverebbe a 255-260 milioni su 275 solo per l’impiantistica. E questo significherebbe che i soldi per l’organizzazione scenderebbero da 30 a 15 milioni. Che sono insufficienti.