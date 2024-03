"Per un pugno di like": approda su Amazon Prime la commedia con Mandrake (e tanti altri)

La Puglia meno turistica, lontano dagli stereotipi, quella che non si esaurisce nei pienoni delle spiagge di Gallipoli: è questa l'ambientazione di un film come “Per un pugno di like”, una commedia tutta pugliese che ora approda su Amazon Prime.

L’esilarante commedia parla di chi cerca il successo attraverso i social media. Si svolge in Puglia fra case, uffici, teatri, pub, parcheggi la storia che raccoglie nel suo cast alcuni dei maggiori “idoli dei giorni nostri”: i creator Daniele Condotta, Giuseppe Ninno (meglio noto come Mandrake), Glenda Resta, ma anche Michele Carella, Michele Monopoli, Hermes e Titina e tanti altri che – con la siciliana Chiara Anicito, unica ma validissima presenza extra-Puglia - sui social, messi tutti insieme, totalizzano oltre 16 milioni di follower. Al loro fianco attori professionisti come Enrico Milanesi Amendoni, Filippo Totaro e Michele Loprieno.

I registi



Come pure sono pugliesi il regista Gianluca Doronzo, e Antonio Di Cosola, ideatore del progetto e fondatore della casa di produzione Talìa Film, specializzatasi nella creazione e scrittura di contenuti di intrattenimento per il web.