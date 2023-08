Amazon, le imprese locali fanno affari: Puglia in top ten con 50 milioni di fatturato

Amazon ha presentato i risultati delle piccole e medie imprese (PMI) italiane che vendono sul suo store. In base ai dati del report, la Puglia è tra le regioni che hanno avuto più successo: oltre 1700 PMI che vendono i loro prodotti sullo store e circa 50 milioni di euro in vendite registrate all'estero. Grazie a questi risultati, la Puglia si aggiudica l'ottava posizione nella top ten delle regioni con più vendite all'estero. Bari, inoltre, è riuscita ad accaparrarsi un posto nella classifica delle città italiane con il maggior valore in export.

L'Italia e Amazon

Anna Bortolussi, General Manager Amazon EU Marketplace, ha parlato del rapporto che c'è tra Amazon e l'Italia: "Amazon vuole essere alleato delle PMI italiane ed ogni giorno ci impegniamo affinché queste possano esprimere il loro potenziale attraverso il canale digitale, creando per loro gli strumenti più efficaci per sviluppare un'offerta multicanale”.

Sul territorio Italiano, oltre 21.000 attività hanno scelto di utilizzare Amazon come canale per le vendite online, registrando più di 950 milioni di euro in vendite all'estero. “Su Amazon abbiamo cambiato pelle: da rivenditori terzi a proprietari di un marchio. Grazie al programma Brand Registry e al supporto ricevuto dai consulenti interni allo store, ho capito l’importanza di registrare e tutelare il proprio marchio.” Spiega Giovanni Miglionico, giovane imprenditore di Altamura che, per l'attività di famiglia, gestisce i canali di vendità online.

Scorri le slide per le classifiche delle regioni e delle città con maggior successo su Amazon

Regioni italiane con il più alto valore di export

Analizzando le vendite all'estero, delle oltre 21.000 PMI italiane presenti su Amazon, la Lombardia la Lombardia si conferma la prima regione per valore dell’export, pari a oltre 175 milioni di euro. Al secondo posto si trova invece la Campania con più di 130 milioni di euro. L'ultimo scalino del podio è della Toscana, che nel 2022 registra oltre 100 milioni di euro di vendite all'estero. Al quarto posto troviamo il Lazio, mentre al quinto il Veneto (con rispettivamente 80 e 75 milioni di euro). Seguono nella classifica il Piemonte (più di 60 milioni) e l'Emilia-Romagna (più di 50 milioni). All'ottavo posto si trova la Puglia con circa 50 milioni di euro in vendite registrate all'estero. Chiudono la classifica la Sicilia (più di 30 milioni di euro) e il Trentino-Alto Adige (oltre 30 milioni di euro).

Regioni italiane con più imprese su Amazon

Nella classifica delle regioni italiane con con più PMI che vendono attraverso Amazon, la Lombardia si aggiudica il primo posto, con oltre 3.400 imprese presenti sullo store. Sono oltre 3.000 quelle della Campania, che si posiziona al secondo posto, mentre il Lazio ne conta circa 2.100. La Puglia si trova in quarta posizione, con più di 1.700, a seguire c'è il Veneto con circa 1.600 imprese. Gli ultimi posti della classifica sono occupati dall'Emilia-Romagna, con oltre 1.500 PMI, dalla Sicilia, con oltre 1.300, e dalla Toscana, con circa 1.300 PMI.

Città italiane con il più alto valore di export su Amazon

Ecco le prime 8 città italiane per valore dell’export nel 2022, con relativo numero di PMI locali:

Milano: oltre €85 milioni di vendite all’estero e più di 1.300 PMI

Napoli: oltre €80 milioni di vendite all’estero e più di 1.800 PMI

Roma: oltre €60 milioni di vendite all’estero e circa 1.600 PMI

Firenze: oltre €45 milioni di vendite all’estero e circa 400 PMI

Torino: oltre €40 milioni di vendite all’estero e più di 700 PMI

Bolzano: oltre €15 milioni di vendite all’estero e più di 100 PMI

Bari: circa €15 milioni di vendite all’estero e più di 600 PMI

Bologna: oltre €10 milioni di vendite all’estero e più di 350 PMI