Caldo sì, ma occhio alle piogge di primavera: a rischio il 1 maggio ma non in tutta la Puglia. Le previsioni

Caldo sì, ma attenzione ai temporali: il Primo Maggio è a rischio pioggia. Ma non per tutta la Puglia. La colonnina di Mercurio è in salita nelle prossime ore, a cominciare da domenica 28 aprile con l'anticiclone che al Sud si imporrà con ulteriore forza, garantendo una giornata all'insegna del bel tempo e del cielo sereno. Secondo gli esperti il sole dominerà incontrastato contribuendo così a mantenere l'atmosfera piacevole e con temperature in deciso aumento. Sulle regioni del Sud e in Sicilia, le colonnine di mercurio potranno già salire verso la soglia dei 28/30°C. Ma, spiegano gli esperti, per la prima settimana di maggio è previsto un possibile nuovo cambiamento.

Ma vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni in Puglia.