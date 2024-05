Ecco le regioni mother friendly secondo al classifica Save The Children: la Puglia è 17esima

In cima alla classifica delle regioni più mother friendly c'è ancora una volta la Provincia autonoma di Bolzano, seguita dall'Emilia Romagna, mentre l'ultimo posto è della Basilicata, preceduta da Campania e Sicilia. La Toscana guadagna una posizione, conquistando il terzo posto. La Puglia è 17esima secondo la nona edizione del rapporto "Le equilibriste" di Save the Children.

L’analisi diffusa oggi in occasione della Festa della mamma che si celebra il 12 maggio -, mostra una condizione ancora molto critica. Sono 11 gli indicatori analizzati per fotografare la condizione delle madri in Italia: quella della cura, del lavoro e dei servizi.