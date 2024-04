Toni Collette e ​Alex Pettyfer leccesi doc: passeggiata e cena in centro

"Molte grazie Lecce". Toni Collette, l'attrice americana impegnata nelle riprese del film "Under the stars" insieme ad Andy Garcia è ormai innamorata della città. E non ne fa mistero. Sono tantissimi i suoi post che elogiano il Salento e Lecce tanto da sentirsi a casa propria.

L'ultimo scatto è in centro, in piazza Sant'Oronzo dove l'attrice è stata fotografata a spasso insieme a Alex Pettyfer, regista e modello britannico anche lui tra i protagonisti dell'american movie, dopo una cena in un ristorante del centro storico.