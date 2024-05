Salento, anziana ferita nel crollo di parte del solaio in una Rsa

Anziana ferita al capo nel crollo di parte del solaio in una stanza di una Rsa a Veglie. L'improvviso scoppio di alcune pignatte, ha fatto venire giù cocci e materiale edile che hanno colpito la donna di 93 anni, ospite della struttura, tra capo e spalla facendole perdere l'equilibrio tanto da farla cadere a terra.

I soccorsi

L'insolito tonfo è stato avvertito da alcuni operatori che sono intervenuti prontamente in soccorso dell'anziana ferita.

In breve sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco dl distaccamento di Veglie per gli accertamenti di rito per comprendere le cause del crollo e valutare la stabilità della struttura. I sanitari del 118 hanno medicato la donna che nell'incidente ha rimediato una ferita lacero-contusa al capo, guaribile in pochi giorni. L'edificio, in pieno centro, è stata raggiunto anche dai tecnici comunali per le verifiche di sicurezza. Al momento non ci sarebbero ulteriori rischi per gli altri ospiti, rimasti all'interno della residenza per anziani.