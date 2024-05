Un 27enne di Barletta è stato arrestato dalla polizia perché considerato il presunto autore di una rapina avvenuta in città nelle scorse settimane, ai danni di una donna di 87 anni.

La rapina a Barletta

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 27enne avrebbe individuato la pensionata mentre rincasava percorrendo via Piave, strada del quartiere Borgovilla, aiutandosi con un carrello in cui aveva sistemato alcuni sacchetti della spesa e la borsa. L'uomo l'avrebbe seguita mentre camminava in una sottovia, così come confermato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, per poi spingerla alle spalle con violenza, facendola cadere e riuscendo a portarle via la borsa.

Le indagini e l'arresto

Attraverso l'analisi dei filmati e l'ascolto della vittima, i poliziotti hanno identificato il 27enne che indossava una tuta e un giubbotto con un cappuccio nero. L'uomo, che non ha precedenti, ora si trova in carcere a Trani.