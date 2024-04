Fallisce la truffa ai danni di un'anziana, 20enne in manette

Hanno tentato di raggira un'anziana con l'obiettivo di spillarle ben 8.000 euro. Per la stangata, avvenuta a Fragagnano in provincia di Taranto, i carabinieri di Manduria hanno arrestato un ventenne e hanno denunciato in stato di libertà due sue coetanee, tutti della provincia di Napoli, con la contestazione di “truffa aggravata in concorso”.

Il raggiro

La vittima, nella tarda mattinata di ieri, aveva ricevuto una telefonata da parte di un ignoto interlocutore, il quale, dopo essersi qualificato come un carabiniere avrebbe intimato alla stessa di consegnare 8000 euro in contanti, per evitare che il figlio venisse tratto in arresto, a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale. Tale “strategia” utilizzata dal presunto truffatore, da considerarsi molto comune, ha però insospettito la donna, che aveva partecipato di recente ad una delle conferenze sul fenomeno delle “truffe agli anziani”, organizzate, nel territorio di competenza, dalla Compagnia Carabinieri di Manduria.

La denuncia

La donna, infatti, ha subito allertato i Carabinieri, spiegando quanto accaduto.

Nel frattempo, l’arrestato si è recato presso l’abitazione della vittima, per ricevere la somma in contanti richiesta. I militari dell’Arma, quindi, dopo lo scambio del denaro, lo hanno bloccato. Poco dopo sono state pizzicate anche le due complici.