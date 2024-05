Incendio nel negozio su Via Trinchese: locale evacuato dai Vigili del fuoco

Paura nella via centrale dello shopping a Lecce. È scattato l'allarme nel cuore pulsante di Lecce, a due passi da piazza Mazzini, nella centralissima via Trinchese, quando un acre odore di plastica bruciata ha cominciato a diffondersi intorno alle 18:30 di ieri sera. La tranquillità di una tipica giornata è stata interrotta dall'insolito spettacolo di vigili del fuoco e mezzi di soccorso, che si sono riversati nella zona per fronteggiare un principio d'incendio nel negozio Zara. Il traffico è stato prontamente interdetto per facilitare l'accesso delle squadre di emergenza, che hanno agito con tempestività per evacuare l'area e mettere in sicurezza clienti e personale del negozio e i clienti che hanno immediatamente abbandonato il noto punto vendita «Era da qualche minuto che nel negozio si sentiva un'odore di plastica bruciata, ci guardavamo tra i clienti, pensando che non si trattasse di nulla di preoccupante, quando ad un certo punto ci è stato chiesto di abbandonare lo spazio espositivo e guadagnare l'uscita - racconta un'acquirente - Mentre raggiungevamo l'uscita l'odore si faceva sempre più forte e in strada si sentiva chiaramente e si è sentito a lungo. Superate le porte scorrevoli si vedeva addirittura il fumo che veniva fuori dalle grate, da dove prendono luce e aria i locali sottostanti, fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e anche l'assistenza offerta da commessi del negozio, che sapevano perfettamente come muoversi in questa situazione è stata di straordinaria importanza».

Paura

Mentre le fiamme venivano domate nel piano meno uno, il fumo nero che si levava dalle grate ha catturato l'attenzione di curiosi e residenti, trasformando la serena atmosfera serale in un momento di tensione e apprensione.

I commessi, visibilmente agitati, hanno trovato rifugio all'esterno, indossando i giubbotti di emergenza recuperati tra gli scaffali del negozio. Fortunatamente, non si segnalano feriti né danni significativi, ma la chiusura - in realtà solo temporanea - del negozio è stata imposta dall’esigenza di verificare l’origine del problema e mettere in sicurezza gli ambienti. Le autorità competenti, infatti, hanno avviato immediatamente un'indagine per stabilire gli esatti contorni della vicenda. La sicurezza dei cittadini nei luoghi di maggiore affluenza è al centro delle preoccupazioni, e situazioni del genere mettono in luce l'importanza di un pronto intervento e di misure di prevenzione adeguate, come nel caso che si è verificato.