Incidente sul lavoro nel Salento: in ospedale un 27enne. L'uomo è stato colpito da un masso alla testa

Incidente sul lavoro in mattinata a Gallipoli, in provincia di Lecce, attorno alle 8.30, sul Lungomare Marconi. Ferito un 27enne, trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto gli uomini del 118 e gli ispettori dello Spesal.

Secondo le prime informazioni, stava lavorando su una impalcatura all'interno del residence Le Fontanelle, sul lungomare Marconi a Gallipoli, quando un pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo e lo ha colpito alla testa. L'operaio indossava il casco. Il 27enne è stato soccorso dal personale del 118.