Americano scomparso in Puglia: trovato dopo 4 giorni

E’ stato rintracciato in Campania nella serata di ieri l’americano di cui si erano perse le tracce a Taranto lo scorso 29 aprile. Quel giorno, l’uomo era sceso dalla nave militare statunitense sulla quale era imbarcato. E da quel momento era risultato praticamente scomparso. Per giorni, le forze dell’ordine avevano battuto la città e i dintorni alla ricerca del marittimo statunitense di cui non c'erano più notizie. Americano, 58 anni, di carnagione bianca, era imbarcato come membro civile sulla nave militare statunitense “Sapply”, giunta in riva ai due mari alla fine del mese scorso. Stando a quanto si era appreso, il componente dell’equipaggio americano era sceso a terra proprio lo scorso 29 aprile. Da quel momento a bordo non avevano avuto più sue notizie. Era così, scattata la segnalazione e le ricerche guidate dalla Questura ma alle quali in realtà hanno partecipato anche le altre forze dell’ordine con alcuni risultati fin dalle prime ore dopo la segnalazione. Il giorno successivo allo sbarco, infatti, l’uomo si sarebbe recato negli uffici dell’agenzia marittima che seguiva l’unità ormeggiata al molo polisettoriale.

Ai funzionari avrebbe raccontato di aver smarrito il cellulare. Poi si sarebbe allontanato e da quel momento di lui solo notizie frammentarie. Alcuni passanti lo avrebbero notato in città vecchia.

Al momento della segnalazione di scomparsa, era stato attivato il consueto protocollo che si mette in moto in queste occasioni. Le ricerche non si sono mai fermate, le forze dell’ordine hanno raccolto notizie da possibili testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. A segnalare il caso alla polizia era stata l'autorità portuale su input della marina statunitense. L’americano, stando a quanto si è appreso, non avrebbe manifestato problematiche particolari prima di lasciare la nave. Nelle scorse ore le ricerche si erano intensificate e concentrate proprio nei vicoli della città vecchia dove l’uomo era stato visto l’ultima volta. Ieri sera la svolta con le ricerche giunte ad un esito positivo in Campania. L’uomo, in buono stato di salute, dovrà dunque fornire ora delle spiegazioni su questo allontanamento che, a quanto pare, è stato assolutamente volontario.

L. J.Ia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA