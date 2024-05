Parte da 52 milioni di euro accreditati sulla contabilità speciale il nuovo commissario di Governo per la bonifica di Taranto, Vito Felice Uricchio - nominato lo scorso marzo - ma, dice a Quotidiano, “ovviamente non si fa nulla o molto poco con questi soldi. Ora richiederò ulteriori risorse. C’è stata un’importante apertura del vice ministro Vannia Gava per poter indicare importi sul prossimo FSC, Fondo sviluppo e coesione. Avant’ieri mi è arrivata questa nota e ho già fatto una prima valutazione. Ragioniamo su più di 500 milioni. Sono fiducioso che questo possa accadere. D’altra parte, siamo all’inizio della nuova programmazione. O si fa ora, o mai più”.

Uricchio è il quarto commissario nominato dal Governo per la bonifica di Taranto. Tecnico del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche, con vasta esperienza, Uricchio arriva dopo Alfredo Pini, in quegli anni comandante nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, la geologa Vera Corbelli e l’allora prefetto di Taranto, Demetrio Martino. Figure che discendono dal decreto legge n. 129 dell’agosto 2012, che ha stabilito la nomina di un commissario attraverso un Dpcm. Quest’ultimo, per gli interventi da eseguire, ha richiamato delibere Cipe dello stesso periodo per 110 milioni.

I dettagli

Nel bilancio trasmesso a fine settembre al ministero dell’Ambiente dal precedente commissario Martino, ci sono la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi con 8 milioni, che poi si è estesa alle aree esterne alle scuole del rione e alla ventilazione meccanica degli ambienti scolastici per altri 2,750 milioni. E ancora, la rimozione di materiali antropici dal fondale del primo seno del Mar Piccolo per 3,334 milioni, la rimozione del mercato ittico galleggiante in Mar Piccolo per 2,476 milioni, la bonifica delle aree non pavimentate del cimitero San Brunone per 6,127 milioni su cui è però sorto un contenzioso, le convenzioni con i Comuni di Massafra, Statte, Crispiano e Montemesola per usare risorse in precedenza stanziate dal Cipe e, infine, i 32,276 milioni per il risanamento di Mar Piccolo, progetto sul quale l’ex commissario ha avanzato riserve in termini di costi-benefici chiedendo di valutare delle alternative.

La ripresa delle azioni sul cimitero urbano e su Mar Piccolo sono state inserite dal commissario Uricchio nell’elenco inviato al vice ministro all’Ambiente. Su Mar Piccolo, Uricchio rammenta gli incontri avuti con le associazioni dei mitilicoltori e sottolinea come vi sia “totale convergenza. Sono state proposte delle azioni e tutto sarà fatto in maniera partecipata. Nessuna decisione calata dall’alto. Il censimento degli scarichi in Mar Piccolo l’ho fatto proprio io col mio gruppo di ricerche. Un lavoro dove abbiamo coinvolto anche la Marina e la Guardia di Finanza. È mancata la fase esecutiva. L’ex commissario Corbelli l’aveva avviata ma poi è stata sospesa. Ora in Mar Piccolo la situazione sarebbe un pò migliorata? Sì, insomma, ma bisogna comunque affrontarla. Nel Mar Piccolo sono presenti batteri che sono in grado di biorisanare. Questo lo abbiamo osservato attraverso studi di laboratorio, mentre l’intervento col fitorimedio assistito l’abbiamo fatto a terra, nella zona di Cimino-Manganecchia” dice Uricchio a proposito dell’uso di talee di pioppo in quest’area sul Mar Piccolo per contrastare l’inquinamento.

Nell’agenda di Uricchio c’é anche la revisione dei confini del Sin, il Sito di interesse nazionale, e Taranto lo é per la presenza di aree inquinate. “È stato appena completato un lavoro da parte di ministero dell’Ambiente e Ispra - afferma il commissario -. Questa riperimetrazione sarà oggetto di un incontro che dovrebbe esserci il 29 maggio. É in corso quindi una valutazione. Nell’attuale fase direi di mandare comunque avanti questa riperimetrazione, perché in quella precedente ci sono degli errori geometrici. È stata fatta con un pennarello sulla cartografia 1 a 250mila, non era assolutamente precisa, ed ora è giusto rivedere gli errori. Ma soprattutto ci sono ventina di siti che sono stati bonificati e quindi devono essere espunti dall’area Sin”.

Con la riperimetrazione, aggiunge Uricchio, avremo un Sin più circoscritto e “adesso chiederò delle risorse per poter caratterizzare altre aree ed eventualmente escludere anche altre aree. Mi chiede se ci sono situazioni non compromesse o non compromesse gravemente? Bisogna approfondire, bisogna caratterizzare opportunamente queste aree per poi poterle escludere”. Un Sin rivisto sveltirà anche iter e procedure della bonifica? “Sì, ma è utile prima approfondire, capire esattamente com’è la situazione ambientale e lo stato di compromissione delle matrici per poi escludere in maniera consapevole - rileva Uricchio -. Questo sarà oggetto di una prossima riperimetrazione. Non ne facciamo una definitiva. È sempre dinamica e dipende dalle aree che, via via, verranno bonificate, oppure si accerterà che non sono contaminate. Probabilmente anche alcune aree del Mar Grande sono state considerate all’epoca. Si immaginava che a maggiore superficie, corrispondessero anche maggiori finanziamenti, ma non é così. E quindi bisogna tenere perimetrate solo le aree che ne hanno bisogno”. “Adesso per me é fondamentale attivare la struttura di supporto - conclude Uricchio -. È un’esigenza improcrastinabile. C’è anche molto da pagare. Il precedente commissario ha portato avanti delle attività che comunque vanno pagate ai Comuni e alle imprese. E quindi serve anche una struttura amministrativa perché io sono un tecnico. È fondamentale che questo accada quanto prima. Me lo auguro”