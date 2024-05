Mafia, estorsioni e interessi della malavita locale nelle imprese e nel settore del turismo, arriva il conto (più di tre secoli di carcere) dell'accusa per 38 imputati, coinvolti in una maxi inchiesta sul clan Politi – Tornese, in quel di Monteroni e dintorni. Le indagini avevano portato all’esecuzione di 16 arresti nel maggio 2023.

APPROFONDIMENTI SALENTO Dopo le dichiarazioni del pentito, i riscontri: indagini dei Ros su società e parentele LECCE Clan Tornese-Politi, le rivelazione del pentito: «Cena con aragoste e il conto pagato al boss»

Le accuse

Contestate accuse di associazione di stampo mafioso, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi, reati di frode.



L’inchiesta in questione ha riguardato presunte influenze del clan Politi, in accordo con il gruppo riconducibile a Tornese, Padovano e Briganti, nella gestione di imprese e in vari affari legali dell’economia salentina. Nel corso dell'udienza preliminare il pm aveva anche depositato le dichiarazioni dell'ultimo pentito della Scu salentina, Cesare Sorio. Si parla di ostriche e aragoste al ristorante, del conto per una parte pagato in loco, per il resto da versare al presunto “boss”. E poi la proprietà “occulta” di un locale e un finanziatore, individuato in un famoso ex calciatore (del tutto estraneo a ogni contestazione).

Le richieste del pm



Queste le richieste di pena del pm Carmen Ruggiero: