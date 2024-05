Lite per la mancata precedenza, insegue un 15enne in scooter e lo tampona. Caccia al pirata della strada

Prima il litigio poi l'inseguimento e il tamponamento, quindi il mancato soccorso. È finito per fortuna senza conseguenze lo scontro avvenuto questa sera, intorno alle 20,30 a Maglie all’incrocio semaforico tra via Gallipoli e via De Ferraris tra una Matiz e uno scooter guidato da un 15enne.

Lite per la mancata precedenza

Entrambi i veicoli provenivano da via Puzzovio: a far scattare il diverbio sarebbe stata una mancata precedenza.

Il conducente a bordo dell’auto, secondo le testimonianze dei presenti, avrebbe inseguito il 15enne fino a tamponarlo. L’uomo, forse in preda ad una furia incontrollabile, non si è fermato per prestare soccorso, abbattendo anche il semaforo poco distante.

La caccia all'automobilista

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzino in ospedale: dai primi accertamenti sarebbe soltanto contuso. I carabinieri, arrivati poco dopo, hanno effettuato i rilievi e iniziato le ricerche dell’automobilista aiutati da alcuni testimoni riusciti, nel frattempo a prendere il numero di targa.