Elezioni Europee 2024, i candidati: da Fdi al Pd, dalla Lega a M5S, da Forza Italia agli altri: tutte le liste

Elezioni Europee 2024. Consegnate le candidature per il voto spartiacque a Bruxelles. C'è chi si è tirato avanti nei giorni scorsi e chi ha proceduto con le limature fino all'ultimo momento. Sono 18 le liste elettorali presentate alla Corte d'appello di Roma per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno: lo stesso numero del 2019. Allora erano state ricusate tre liste. L'ultima lista presentata stasera prima del termine ultimo delle 20 è stata quella di 'Democrazia Sovrana e popolare' di Marco Rizzo: deposito avvenuto senza aver raggiunto il numero di firme necessarie e ricorso già annunciato. Presentata e rigettata la lista Alternativa popolare del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Stesso destino per Forza Nuova, i Pirati e il Partito Animalista-Italexit: anche loro confidavano nei collegamenti con i partiti di riferimento in Europa. A Roma sono in corso le verifiche sulle firme presentate dalla lista 'Pace, Terra, Dignità' di Michele Santoro e Vauro: l'esito domani, probabilmente entro la mattinata.

Europee, liste di centrodestra. FdI, la sorpresa è Sgarbi. Tajani guida Forza Italia. Lega: Vannacci ovunque

Europee, tutte le liste

Da Fdi al Pd, dalla Lega a M5s, da Forza Italia alla Sinistra. Ecco tutti in nomi messi in campo dai partiti nelle 5 circoscrizioni in cui l'Italia è divisa per il voto.