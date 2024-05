Concorso Agenzia delle Entrate, vincitori selezione 4.265 funzionari: risultati ed elenco nomi regione per regione

Concorso Agenzia delle Entrate. Pubblicate le graduatorie regionali (con i risultati) della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità, aumentate a 4.265, per l'area dei funzionari per attività tributaria.

Concorso Inps, assunzioni a tempo indeterminato: come fare domanda, requisiti, prove e scadenza

Concorso Agenzia Entrate, i risultati

L'Agenzia ha reso pubblica la graduatoria di merito con l'elenco dei vincitori, regione per regione. Di seguito le schede con il pdf delle liste, secondo le sedi di esame.