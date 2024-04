Scippo finito male per uno dei due malviventi: tenta di rubare la collanina ma l'anziana lo morde al dito

Hanno tentato di strapparle una collanina, ma per poco uno degli scippatori non ci ha rimesso un dito. È accaduto intorno alle 10 di oggi in via Fratelli Bandiera, nei pressi delle medie "Virgilio" a Francavilla Fontana. Qui, una 71enne francavillese è stata avvicinata da due uomini, uno dei quali ha tentato d'impossessarsi del monile che la donna portava al collo. Non l'avesse mai fatto: l'anziana ha reagito, eccome, divincolandosi dallo strappo a suon di spintoni e persino mordendo il malintenzionato a una mano.



I due, colti impreparati dalla verve della vittima, non hanno potuto che battere in ritirata col le pive nel sacco.

Quello che ha subito il morso pare si tenesse con l'altra mano il dito addentato, bofonchiando qualcosa, mentre col complice si dileguava a piedi.

Ora i carabinieri, messi al corrente dell'episodio, sono a caccia dell'incauta e sfortunata coppia.