Lucio Presta: «Amadeus mi ha scaricato e non mi ha pagato. Caso Travolta, sapeva dell'accordo. Per la moglie ha preteso un'esclusiva»

Lucio Presta, il super manager della televisione, parla della rottura con Amadeus: «Il triste finale è che Giulio Andreotti aveva ragione. La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni ed anche ai grandi personaggi». Così in una lunga intervista al Giornale ripercorre le tappe del rapporto con il conduttore. «Il primo Festival di Sanremo fatto insieme è risultato un capolavoro di complicità. Amadeus non sapeva neanche da dove si potesse iniziare a formulare un regolamento e ciò che ne consegue» e con lui e la sua famiglia «ho trascorso alcuni giorni a La Coruna, in Spagna, per scrivere interamente il regolamento che poi lui ha portato in Rai come opera sua», racconta Presta, spiegando che insieme costruirono anche «la squadra autorale, la regia, gli scenografi, il direttore della fotografia, il coreografo», e fecero la scelta delle co-conduttrici: «Alcune le ha incontrate per la prima volta direttamente durante i servizi fotografici di Saremo». Quanto alla parte musicale, «fin dal primo giorno gli incontri con la discografia li facemmo insieme».