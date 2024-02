Sanremo 2024 «domina il mondo»: Mahmood secondo nella classifica mondiale di Spotify (ma c'è anche Geolier)

La cosa più divertente è leggere i commenti alla classifica di alcuni fan europei del Festival di Sanremo, che seguono con interesse la manifestazione perché è da lì che esce il rappresentante italiano dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno sarà - in qualità di vincitrice della kermesse - Angelina Mango con la sua La noia. Qualcuno ha offerto potenziali titoli giornalistici, sintetizzando l’evento, che ha del clamoroso, in tre parole: «Sanremo world domination», ovvero Sanremo domina il mondo.

La classifica di Spotify

Ma di che evento stiamo parlando? All’inizio di ogni settimana Spotify, la piattaforma di streaming più utilizzata sulla faccia della Terra (oltre 600 milioni di utenti), pubblica le classifiche relative ai brani più ascoltati a livello mondiale nel corso del weekend tra tutti quelli usciti il venerdì precedente.

Sorpresa: nel corso del fine settimana ben sette delle trenta canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 si sono piazzate tra le prime dieci posizioni dell’ambitissima classifica.

Mahmood

Mahmood con la sua Tuta Gold si è portato addirittura al secondo posto, appena dietro Kanye West e la sua Talking: tra venerdì e domenica il brano del cantautore milanese ha totalizzato oltre 6 milioni di streams in tutto il mondo, mentre la canzone del rapper statunitense - tratta dal suo nuovo album Vultures 1, uscito proprio venerdì - ha superato i 9 milioni. Medaglia di bronzo per Geolier e la sua I p’ me, tu p’ te, che almeno nelle classifiche extra-festivaliere si prende una rivincita su Angelina Mango e la sua La noia: il rapper partenopeo dopo essere tornato a Napoli - dove è stato accolto lunedì da cori da stadio, fuochi d’artificio e bagni di folla - è partito alla volta di Los Angeles, pronto a registrare nuova musica per prepararsi a un lancio internazionale con tutti i crismi del caso (Bob Sinclar, tra i dj più amati, pagati e richiesti nel mondo, ha detto di voler registare un pezzo con lui, e chissà che la cosa non possa concretizzarsi a strettissimo giro, magari per un remix della stessa I p’ me, tu p’ te).

Angelina e Annalisa

Chi ha contestato ad Amadeus la scelta di aver tenuto fuori dal Festival di quest’anno la cara vecchia ballatona sanremese, ora dovrà riconoscere che l’operazione di svecchiare la kermesse ha funzionato. Nella Top Songs Debut Global di Spotify Angelina deve accontentarsi del sesto posto, superata al quinto da Annalisa e la sua Sinceramente. Al settimo posto c’è Irama con Tu no, all’ottavo Ghali con Casa mia, al decimo Gazzelle con Tutto qui. Certo, la classifica lascia il tempo che trova: è una hit parade parziale, nel senso che fa riferimento solo al fine settimana compreso tra venerdì e domenica e il fatto che i sanremesi si siano piazzati nella top ten non significa che le loro canzoni siano tra le più ascoltate a livello globale, ma che sono state le più ascoltate nel fine settimana tra quelle uscite nello stesso giorno in tutto il mondo. Sfumature. Resta comunque una grande notizia e fa un certo effetto vedere sette canzoni italiane presentate all’ultimo Festival di Sanremo in mezzo alle hit di giganti come Kanye West o di fenomeni del momento come Noah Kahan e Madison Beer.

Genius

C’è di più. Il testo di Tuta Gold di Mahmood è nella top ten - al settimo posto - dei più cercati della settimana sul popolarissimo portale Genius, tra le canzoni del nuovo album di Kanye West: del resto il cantautore di origini egiziane è l’unico, tra i sanremesi, ad avere un vero seguito a livello internazionale, grazie alle due partecipazioni all’Eurovision Song Contest nel 2019 con Soldi - sfiorò la vittoria, classificandosi secondo - e nel 2022 con Brividi. Insomma, Sanremo va in giro per il mondo. E siamo tutti felici.