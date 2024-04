Amadeus lascia la Rai, ecco quali sono stati gli ultimi addii alla tv pubblica: da Fabio Fazio a Bianca Berlinguer

Era nell'aria da un po', ma ora è ufficiale: Amadeus, il conduttore di punta della televisione pubblica, lascia la Rai. Non rinnoverà il suo contratto in scadenza ad agosto e secondo alcuni rumors sarebbe pronto ad accettare una maxi offerta del gruppo Warner Bros Discovery per approdare sul canale Nove. Nel corso degli anni, il panorama televisivo italiano ha assistito a diversi cambiamenti significativi, con molti conduttori storici che hanno scelto di lasciare Mamma Rai per nuove avventure professionali. Questi addii hanno spesso fatto notizia, non solo per la popolarità dei conduttori coinvolti, ma soprattutto per i gossip che ogni volta si sono diffusi, nel tentativo di dare delle spiegazioni (spesso fantasiose) a determinate scelte.