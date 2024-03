Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Lolita Lobosco incastra il Grande Fratello, Boss in Incognito parte bene (da Napoli)

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di lunedì 4 marzo ha offerto ai telespettatori programmi di attualità, film e reality. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani?

Dal ritorno di Lolita Lobosco 3 su Rai1 al Grande Fratello su Canale 5, sono stati moltissimi i programmi a disposizione del pubblico da casa, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Pagelle ascolti tv, top e flop: il podio

Su Rai 1 è tornata Luisa Ranieri nei panni della vicequestore di Bari Lolita Lobosco. La prima puntata della serie tv giunta alla terza stagione ha appassionato 5.191.000 spettatori pari al 27.7% di share

Su Canale 5 è andata in onda la 41esima puntata del Grande Fratello. A un mese dalla fine del reality finalmente si è visto un po' di brio, almeno da parte del conduttore che ha pepato un po' la puntata di ieri. Il reality ieri è stato visto da 2.432.000 spettatori con uno share del 18%

Su Rai 2 da ieri sera in tv è partito un nuovo ciclo di tre puntate di Boss in Incognito. Protagonista del primo appuntamento sarà Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L'Antica Pizzeria da Michele in the world, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo. Il programma condotto da Max Giusti ha appassionato 1.177.000 spettatori pari al 6.9%

Bene l'approfondimento

Su Italia 1 è stato trasmesso Fast&Furios 8.

Su La7 nuovo appuntamento con La torre di Babele. Il programma di approfondimento condotto da Corrado Augias è stato visto da 1.271.000 spettatori e il 6.3%

Su Rete 4 c'è stato Quarta repubblica. Il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro ha appassionato 662.000 spettatori (4.3%)

Gli ultimi

Su Rai 3 c'è stato Presadiretta. La disparità inizia dallo stipendio. In Italia le donne guadagnano in media 8mila euro in meno all’anno rispetto agli uomini, secondo l’Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dell’Inps. Il programma condotto da Riccardo Iacona è stato seguito da 689.000 spettatori pari al 3.3%

Su Tv8 appuntamento con “Bruno Barbieri 4 Hotel” che è stato seguito da 479.000 spettatori con il 2.3%

Sul Nove “Little Big Italy”, che segna 382.000 spettatori con l’1.9%.