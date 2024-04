Alessandra Amoroso nell'imitazione di Valentina Barbieri con la Gialappa's: «I Boomdabash? Senza Salento si seccano». Il video

Improbabili espressioni salentine con “anziani” Boomdabash (non quelli veri) alle sue spalle: è l'esilarante parodia che l'imitatrice Valentina Barbieri ha proposto durante il programma “GialappaShow”, in onda ogni mercoledì su Tv8: quella della cantante salentina Alessandra Amoroso. Al citofono Barbieri-Amoroso ha subito detto di aver tanta “vuglia di ballare un reggae in spiaggia”. Dietro i loro, un gruppo di anziani, che lei spiega essere i “Boomdabash” (“Li meju, loro sono salentini veri, nelle 'ntrame”), la band salentina che con Amoroso ha inciso tormentoni estivi di grande successo.

Ma quando Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's band fanno notare che gli anziani non sono affatto i Boomdabash, Amoroso risponde: “Loro hanno il problema che quando li togli dal Salento, si seccano”.

(Video profilo Instagram Tv8)