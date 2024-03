Festa della donna: Emma, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia si raccontano su Real Time

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Real Time e Radio Italia lanciano il progetto “Donne in musica", che unisce il potere e la bellezza della musica al racconto di tre grandi artiste italiane: Alessandra Amoroso, Emma e Fiorella Mannoia, intervistate dalle conduttrici di Radio Italia.

Tre appuntamenti speciali, da 30 minuti ciascuno, in onda domani - venerdì 8 marzo su Real Time e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV, radioitalia.it: Dalle 11 Fiorella Mannoia con Paoletta. Dalle 15 Alessandra Amoroso con Manola Moslehi. Dalle 19 Emma con Daniela Cappelletti.

Le artiste, in compagnia delle conduttrici, avranno modo di raccontarsi soprattutto in quanto donne, anche attraverso la scelta di quattro brani di musica italiana a testa che intervalleranno le interviste e che potranno servire da spunto per affrontare particolari temi, come la disparità e la violenza di genere, e porre l’attenzione su quello che significa essere donne nel mondo di oggi. Un racconto tutto al femminile in compagnia di grandi interpreti e con la musica come strumento di condivisione e incontro.

Il numero di emergenza 1522

Per ricordare l’impegno di Warner Bros Discovery a supporto della lotta contro la violenza sulle donne, durante la messa in onda degli appuntamenti speciali con le artiste verrà ribadita l'importanza del 1522, numero di pubblica utilità anti violenza e stalking del Dipartimento Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il numero gestito da Differenza Donna (associazione nata con l’obiettivo di contrastare e prevenire la violenza di genere) è gratuito, attivo h24, e fornisce ascolto e informazioni a donne che stanno vivendo il dramma della violenza, mettendole in contatto con la Rete dei Centri Anti violenza d'Italia. “DONNE IN MUSICA” è prodotto da Radio Italia per Warner Bros. Discovery. Gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming e on demand su discovery+.

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso a Donne in musica: “Credo che, così come si pensa al fisico, a tutto ciò che è esteriore, bisognerebbe iniziare a fare più caso a quello che è la mente. Bisognerebbe, secondo me, avere un aiuto, un aiuto più piscologico, perchè parte tutto da qui”.

Emma Marrone

Emma a Donne in musica: “Il problema non è l’uomo o la donna. Il problema è che questa società è una società di persone molto fragili, dove manca un’educazione sentimentale, dove manca un’educazione all’amore, al rispetto. Ci sono delle basi che mancano, sia negli uomini che nelle donne. Quindi non dobbiamo parlare più di mondo maschile e mondo femminile, ma dobbiamo iniziare a parlare di quelle che sono le falle emotive di questa società. Siamo tutti forti e siamo tutti fragili - siamo anche fragili - l’importante è ammetterlo. Viviamo in una società dove dobbiamo per forza sempre essere i numeri uno, al primo posto, performare, vendere di più, streammare di più, essere i più fighi, fare i sold out... E quando non si raggiungono determinati obiettivi, si crolla e invece di abbracciare questa fragilità, tendiamo a nasconderla sotto il tappeto. E questo fa ancora peggio”.

Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia a Donne in musica: “Se tu pensi che nei centri antiviolenza la maggior parte delle donne che si rivolgono a noi non hanno un reddito, non hanno un conto bancario intestato... E anche quando vanno via da casa, se non hanno un’autonomia economica, non è che possono stare nei centri antiviolenza per l’eternità con i figli. Ci dovrebbe essere una legge, un’agevolazione, un progetto, un sostegno per i centri antiviolenza, un sostegno per le donne che ne escono, cercare di trovare loro una sistemazione, un lavoro. È complicato, è tutto molto complicato”