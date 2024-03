Sciopero generale 8 marzo 2024, dai trasporti alla sanità fino alla scuola: i settori a rischio e le fasce di garanzia

Sarà un venerdì - 8 marzo - ricco di manifestazioni che mobiliteranno tutta Italia, e anche la Puglia. La giornata internazionale della donna, che si celebrà domani porterà anche quest'anno uno sciopero generale, proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas, Usi e anche dalla Cgil, è stato promosso dall’associazione "Non una di meno" e riguarderà tutte le categorie, pubbliche, private e cooperative per l’intera giornata: dalla scuola alla sanità passando per Autostrade.

