Conto alla rovescia per la fine dei lavori sulla Galleria Starza, in Campania, dopo che la frana del 12 marzo ha causato l’interruzione della linea ferroviaria tra Benevento e Foggia, con gravi disagi per i viaggiatori che, nelle ultime tre settimane, hanno preso il treno da e per la Puglia. E se tra sette giorni i ritardi fino a 90 minuti, dovuti all’esigenza di percorrere una parte del viaggio in treno, saranno un ricordo per chi deve raggiungere la Capitale, stanno per partire due settimane difficili lungo la linea Adriatica. Salvo il week-end: i lavori saranno interrotti venerdì 12 per riprendere lunedì 15.

APPROFONDIMENTI LECCE Il forte vento fa cadere il palo su un'abitazione: tragedia sfiorata nel Salento



Inizieranno il prossimo lunedì, infatti, i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di un tratto della linea Adriatica, già programmati da tempo, con i treni che subiranno modifiche di percorso (o allungamento dei tempi) a partire da domenica prossima. Per la precisione, i lavori riguarderanno il tratto di circa 150 chilometri compreso fra San Vito Lanciano (in provincia di Pescara) e San Severo (Foggia), sulla linea Pescara-Foggia.

I cantieri



Diversi i cantieri aperti: nella Galleria San Giovanni (lunga oltre 9 km), in Abruzzo, sarà realizzato un nuovo sistema di Water Drain System per il drenaggio delle acque meteoriche che consentirà di aumentare l’affidabilità della linea. Nella tratta fra Ripalta e Lesina, in Puglia, saranno effettuati lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta. Contestualmente nella stazione di Foggia saranno effettuati interventi di sostituzione deviatoi e lavori propedeutici la realizzazione del futuro Apparato Centrale Computerizzato. Nella stazione di Campomarino, in Molise, lavori di potenziamento che consisteranno nell’adeguamento del binario di incrocio a 750 metri, contribuendo al miglioramento e sviluppo del traffico merci su ferro sulla direttrice Adriatica. In Abruzzo saranno ammodrnate diverse gallerie e infine ancora in Puglia saranno effettuate delle manutenzioni nelle stazioni di Giulianova, Ortona e Foggia.

Treni, stazioni soppresse e bus sostitutivi



E allora i passeggeri che viaggiano da e per il Nord Italia si dovranno preparare a un viaggio un po’ più lungo e complicato del consueto. Nel dettaglio, da domenica prossima e per tutta la durata dei lavori i Frecciarossa che arrivano da Torino, Milano e Venezia e sono diretti a Bari, Lecce e Taranto saranno accodati nelle stazioni di Ancona e Pescara, mentre gli Intercity Giorno da Milano e Bologna diretti a Bari e Lecce potrebbero essere sostituiti da bus nel tratto tra Pescara e San Severo e, nella peggiore delle ipotesi, essere cancellati del tutto. Modifiche di percorso o cancellazione di alcune fermate intermedie sugli Intercity Notte da Milano e Torino Porta Nuova fino a Lecce. Garantiti, invece i treni nel week-end del 13 e del 14 aprile.

I Regionali tra Bari e Foggia e tra Brindisi e Taranto subiranno modifiche di orario che potranno essere consultate, come tutte le altre modifiche, nella sezione Infomobilità del sito di Trenitalia. Dall’ 8 al 20 aprile, infine, i collegamenti regionali fra Termoli e Foggia saranno effettuati con bus sostitutivi, con tempi di percorrenza che varieranno in relazione al traffico stradale.