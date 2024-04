Prezzi calmierati rispetto agli aumenti degli ultimi tre anni, sia per gli stabilimenti balneari che per le case vacanze, più qualità dei servizi offerti, un trend in costante crescita dei flussi internazionali: la stagione turistica pugliese si preannuncia tra le migliori degli ultimi tre anni. Con una variabile, assolutamente non trascurabile: il G7, che a giugno porterà in Puglia i grandi della terra, sarà una vetrina naturale a livello mondiale, con una spinta promozionale determinante e un’eredità, a summit concluso, su cui costruire il futuro del comparto.

Il trend