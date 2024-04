I pugliesi sono i più infelici d'Italia. Lo studio: colpa di amici e parenti

I pugliesi sono i più infelici d'Italia. Sono, con i campani, quelli meno soddisfatti d'Italia della propria vita. E sono in assoluto, in Italia, quelli meno contenti delle relazioni con amici e parenti. Il dato emerge dall'ultimo report dell'Istat sul grado di soddisfazione della vita, pubblicato ieri. Secondo quanto racconta l'Istituto di Statistica, i pugliesi che dicono di essere poco o molto poco contenti delle proprie condizioni rappresentano il 13,3% del totale. Quelli, invece, che sono molto felici rappresentano il 44,2%. La media del voto che i pugliesi assegnerebbero alla propria esistenza è di 7,1 (da 0 a 10). Solo la Campania è messa peggio. Anche qui - ironia del destino, della sorte o Autonomia Differenziata dei sentimenti - il distacco tra Sud e Nord è evidente. In provincia di Bolzano, ad esempio, solo il 9% dei residenti è scontento.