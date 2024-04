Esami di Maturità 2024, parte il toto - tracce: si scommette su D’Annunzio e Pirandello. Possibile effetto Oscar per Oppenheimer

Parte il toto tracce in vista degli esami di Maturità 2024. Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello: sono loro i nomi in pole position per un posto nella prima prova scritta della Maturità 2024, almeno secondo gli studenti. A poco più di due mesi dall’inizio degli esami, fissato per il 19 giugno, impazzano le scommesse dei maturandi, che non si limitano solo agli autori papabili per le tracce di analisi del testo. Infatti, anniversari “pesanti” come quelli legati al caso Matteotti, alla nascita di Oppenheimer o alla morte di Lenin trainano la lista degli spunti per le altre tipologie di traccia. Lo stesso vale per temi di attualità come l'intelligenza artificiale, la violenza di genere e i conflitti in atto a livello mondiale. A raccogliere queste ipotesi è stato il tradizionale Totoesame del portale Skuola.net, che ha interpellato 1.000 maturandi.

