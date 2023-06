Maturità 2023, seconda prova: le tracce, Seneca per la versione di latino, per matematica lo studio di una funzione, gli 8 quesiti

Ecco le tracce della seconda prova della maturità 2023.

La versione di latino

Un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio è l'autore deciso dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova scritta di latino, al liceo classico. «Chi è saggio non teme il volgo»: cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Seneca mosta all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.

Il compito di matematica

Per quanto riguarda il compito di Matematica al Liceo Scientifico, i due problemi richiedono entrambi lo studio di una funzione.

Gli 8 quesiti di matematica e geometria

Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi di questi riguardano l’analisi matematica - dall’applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

La campagna per celiaci: la prova dell'istituto tecnico

Per l’istituto tecnico ad indirizzo grafico, la traccia prevede la creazione di una campagna pubblicitaria di un prodotto per celiaci: alcuni professori hanno rilevato però qualche incongruenza tra le richieste della prima parte e quelle finali.

Scienze Umane

Al liceo per le Scienze Umane, per l'indirizzo scienze umane, la traccia è formata da due parti. La prima è un brano tratto dall'opera «Il metodo. Etica» del filosofo Edgar Morin. La seconda è invece incentrata su un estratto dagli «Scritti Civili» di Vittorio Bachelet.

Al Liceo per le Scienze Umane, per l'opzione economico-sociale, invece, la traccia - di Diritto ed Economia politica - parla di Globalizzazione. Il compito si struttura su due documenti: il primo è un estratto dall'opera «La globalizzazione e i suoi oppositori» dell'economista Joseph Stiglitz, il secondo è un brano tratto dall'opera «Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione. Una visione multidisciplinare», a cura di Pompeo Della Posta e Anna Maria Rossi.

L'istituto tecnico

All'istituto tecnico a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la traccia proposta per la seconda prova è incentrata su Economia Aziendale. La società oggetto della prova, per migliorare la reputazione, rafforzare l'immagine aziendale e mostrarsi consapevole e responsabile nei confronti dell'ambiente, ha deciso, pur non essendo obbligata, di integrare la Relazione sulla gestione con una sezione separata contenente la Dichiarazione non finanziaria. Nella prima parte, ai maturandi viene chiesto di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico di una società agro-alimentare, in vista di azioni concrete sulla «sostenibilità» in attuazione dei principi ESG (Environmental Social Governance). Nella seconda parte, si richiede di rispondere a due quesiti «tecnici», sui quattro proposti: al loro interno si parla di temi come l'inclusività in azienda e di acquisti responsabili.

La seconda prova

Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing», Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio» sono alcune delle discipline sulle quali gli oltre 500mila si sono cimentati oggi nella seconda prova della maturità 2023.

Gli altri indirizzi

Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Istituti tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing»; Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione «Relazioni internazionali per il marketing» e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio», per «Informatica e Telecomunicazioni», Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell'indirizzo «Grafica e comunicazione»; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l'articolazione «Viticoltura ed enologia». Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell'istruzione degli adulti): Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo «Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera» articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo «Servizi commerciali»; Tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo «Produzioni industriali e artigianali», articolazione Industria.

La terza prova in alcuni indirizzi

È prevista infine una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli-Venezia Giulia.

I colloqui

Terminati gli scritti, inizieranno i colloqui - il calendario è deciso dai singoli istituti - con l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell'ambito dell'educazione civica.