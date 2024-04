Assegno di mantenimento nella dichiarazione dei redditi, a chi spetta la deduzione e cosa cambia per figli ed ex coniugi: la guida

Dichiarazione dei redditi 2024, ci siamo quasi. A partire dal 30 aprile, i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, comunicando così al fisco il proprio reddito ed effettuando i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Tra gli importi da indicare, anche l'assegno di mantenimento per i figli o per l'ex coniuge. Ma non in tutti i casi.

Dichiarazione dei redditi, dal 730 precompilato alla presentazione semplificata: ecco le novità del 2024