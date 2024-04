Salento, un gruppo di persone rischia di essere aggredito da un cane (pitbull amstaff). Erano in gita nel giardino del castello

Entrano nell'area di Castelforte, tra Racale e Taviano, nel Salento, utilizzando un'apertura nella recinzione. Ad attenderli oltre la rete, però, c'è un Pitbull Amstaff. Hanno rischiato di essere aggredite dal grosso cane le sette persone - tra cui due bambine - che nel pomeriggio di oggi (25 aprile) hanno deciso di avventurarsi nel giardino di Castelforte, l'antico villaggio situato sulla collina tra Racale e Taviano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno distratto il cane e hanno permesso alle persone di uscire e allontanarsi, mentre all'esterno si era radunata una piccola folla di curiosi. La gita all'aperto del 25 Aprile ha rischiato, per il gruppo e per le due bambine, di trasformarsi in una giornata da ricordare per le conseguenze la rischiosa incursione nel giardino del castello avrebbe potuto portare con sè. Fortunatamente il pitbull si è mantenuto lontano e tutto si è concluso solo con un grande spavento.