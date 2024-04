Melissano, farmacista aggredito in casa da malviventi e rapinato: via con il bottino

Irrompono in casa di un farmacista per mettere a segno un furto e picchiano il professionista. È accaduto all'alba di oggi a Melissano, comune in provincia di Lecce.

I malviventi hanno fatto irruzione in casa del proprietario della farmacia del paese, situata su via Mazzini, intorno alle 5. Erano in due o in tre. Il professionista ha udito i rumori e si è alzato per verificare cosa stesse accadendo. Ed è stato in quel momento che uno dei malviventi gli ha sferrato un pugno in pieno volto, fortunatamente senza causargli gravi conseguenze. I malviventi sono quindi scappati portando via alcune migliaia di euro.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del paese, diretti dal comandante Angelo Fierravanti. Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le registrazioni di eventuali telecamere installate nella zona.