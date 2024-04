​Oronzo non lo ferma nessuno: a 85 anni 100 vasche al giorno a dorso e stile libero. «Ho perso mia moglie, il nuoto mi tiene in vita»

A 85 anni nuota tutto l’anno nella piscina Icos di Tricase, 100 vasche in circa 2 ore senza mai fermarsi sia il dorso che lo stile libero, e fa anche la virata per il cambio di direzione una volta terminata la vasca.

Lui è il signor Oronzo Pedone, commerciante in pensione di Alessano. “Ho perso mia moglie qualche anno fa, il nuoto mi tiene in vita” ci fa sapere l’85enne. Il suo fisico asciutto e prestante, non necessita di riscaldamento, risponde bene achi dice che certe attività sono sconsigliate per chi ha qualche anno sulle spalle. Da Alessano però, arriva una notizia che sembra proprio dimostrare il contrario