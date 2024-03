Incidente stradale tra due auto e ambulanza sulla Statale 275: c'è un codice rosso Foto

Un incidente grave si è appena verificato sulla Statale 275, nel territorio di Alessano nel Salento: coinvolte un’ambulanza del 118 e due autovetture. Lo scontro tra i veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe avvenuto mentre il mezzo di soccorso era impegnato nella ospedalizzazione di un paziente, in codice giallo, diretto al “Cardinal Panico” di Tricase.

Cosa è successo

Ad avere la peggio nel violento impatto, avvenuto in territorio di Alessano, poco distante da una concessionaria d’auto, è stato il conducente della Fiat che è finita fuori strada, finendo in un terreno sottoposto alla carreggiata.

Dopo i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, si è atteso l’arrivo di un’altra ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale a Lecce per un presunto trauma toracico.

Gli operatori sanitari a bordo dell’ambulanza, e il paziente, partiti dalla postazione di Ugento, non hanno rimediato ferite. I rilievi planimetri, utili a verificare l’esatta dinamica dell’incidente, sono affidati ai carabinieri. Sul posto anche i Vigili del fuoco.