Aumentano i redditi ovunque, anche in Puglia, ma l'inflazione continua a essere un probema e per tanti aspetti aumenta in misura anche maggiore. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato i dati aggiornati sulle imposte del 2022. Balzo in avanti dei redditi delle famiglie italiane: 21.752 è l'importo medio, più alto di oltre mille euro rispetto al 2021. E' l'aumento più alto dal 2009 a oggi (+4,85%). Fermo restando che l'inflazione ha superato l'8%. In sostanza: italiani più ricchi ma con meno potere d'acquisto.