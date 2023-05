Aggredito dalla ex badante, diventata la sua compagna: 67enne in ospedale

Giallo sull’aggressione in casa di un 67enne ad Alessano, ricoverato nella notte all’ospedale di Tricase. L’uomo, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del “Panico”, a seguito dei colpi ricevuti, avrebbe rimediato un trauma facciale con presunta frattura del setto nasale. Sull’episodio avvenuto all’interno di un’abitazione su via Bari, su cui indagano i poliziotti del commissariato di Taurisano guidati dal vicequestore Salvatore Federico, restano però diversi punti da chiarire.

L'aggressione di notte



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato aggredito da una donna, una 33enne di origine moldava, in passato sua badante ma da qualche tempo divenuta la compagna.

Sulle cause che avrebbero scatenato la lite c’è ancora riserbo. Alcuni testimoni avrebbero ascoltato dalle urla, forse un litigio tra il 67enne e la donna, provenire dall’abitazione intorno a mezzanotte. Poi l’aggressione. Ipotesi questa al vaglio degli investigatori, che provano a fare luce anche sulla possibile presenza in casa di un’altra donna, che potrebbe essere un’amica dell’uomo o della compagna 33enne. Al momento tuttavia non risultano denunce.

I soccorsi



L’uomo, ferito al volto, è stato poi soccorso dai sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al malcapitato, ne hanno disposto il ricovero in ospedale a Tricase, per ulteriori accertamenti medici. Indagini affidate al commissariato di Taurisano.