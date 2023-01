Travolti da un'auto, due pedoni in gravi condizioni in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade del Salento con due pedoni investiti. L’investimento si è verificato ad Alessano poco prima delle 20. Travolti da un’auto due giovani.

I soccorsi

Immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, i feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il più grave dei due, avrebbe rimediato nel violento impatto, lesioni importanti agli arti inferiori e un trauma cranico. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale.