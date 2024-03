Incidente stradale tra due auto e ambulanza sulla Statale 275: c'è un codice rosso

Un incidente grave si è appena verificato sulla Statale 275, nel territorio di Alessano nel Salento: coinvolte un’ambulanza del 118 e due autovetture. Lo scontro tra i veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe avvenuto mentre il mezzo di soccorso era impegnato nella ospedalizzazione di un paziente, in codice giallo, diretto al “Cardinal Panico” di Tricase.