Il Salento continua a bruciare: incendi nell'entroterra e sul litorale

Il Salento brucia ancora: tre gli incendi che si sono sviluppati in mattinata a Corsano, Squinzano e Martignano e che stanno tenendo impegnati da ore i vigili del fuoco.

A Martignano

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando le campagne a sud di Martignano. Il fuoco è stato provocato dai fuochi d’artificio che, tradizionalmente, vengono accesi nel corso della processione del santo protettore del paese, San Pantaleone, nella mattinata di giorno 27 luglio. Non è la prima volta che residui di fuoco, a seguito dello sparo, vengano trasportati dal vento, oggi particolarmente forte, e cadano nelle campagne, per lo più incolte o in presenza di stoppie, provocando un incendio. Le fiamme stanno interessando i vicini feudi di Martano e Zollino.

A Squinzano

A Squinzano a causa di un incendio la strada che collega il paese alla superstrada Lecce - Brindisi è stata interrotta.

La carreggiata è bloccata in entrambi i sensi di marcia. Le auto che provengono dalla Statale 613 in direzione Squinzano (da Lecce o Brindisi) vengono deviate verso Trepuzzi. Sono intervenuti gli agenti della locale Polizia municipale ed i vigili del fuoco.

A Corsano

Ancora fiamme e fuoco lungo la litoranea Tricase - S.M. di Leuca. Dopo gli incendi della scorsa settimana che hanno interessato i Comuni e le marine di Andrano e Castro, le fiamme hanno attaccato la marina di Corsano. La colonna di fumo si vede da circa 5 chilometri.