Esplode bombola di gas e crolla la parte della casa: donna ustionata e sepolta dalle macerie

Espolode la bombola di gas e fa crollare parte della casa: una donna ha rischiato di morire sotto le macerie della sua abitazione a Corsano. Il crollo questa mattina poco prima delle otto. Una donna di 76 anni, Stella Chiarello, era sola in casa quando, a causa di una esplosione della bombola di gas, una parte della sua abitazione in via Cavour 79 a Corsano è crollata.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione e i vigili del fuoco di Tricase che hanno salvato la vita alla donna rimasta ustionata e sepolta dalle macerie. Ad allertare i soccorsi il figlio 47enne della donna e un vicino di casa Francesco Longo luogotenente effettivo alla Scuola di Cavalleria di Lecce. La vittima che presentava importanti ustioni su tutto il corpo era cosciente ed è stata traspotata a dai sanitari del 118 all'ospedale di Tricase.

Notizia in aggiornamento