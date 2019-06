Il furto al supermercato finisce con una sparatoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un furto al supermercato è finito con alcuni colpi di pistola esplosi da parte del vigilantes. Paura questa notte a Corsano dove i ladri hanno preso di mira, attorno alle 3.30 il supermercato Di Meglio. I malviventi, almeno due a volto coperto, hanno portato via poche centinaia di euro.Nel frattempo è scattato l'allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della Folgore. Nella fuga i rapinatori, a bordo di una Fiat Punto grigia, hanno speronato la pattuglia per impedire che li seguisse e il vigilante, sentendosi minacciato e temendo per la sua vita, ha esploso tre colpi di pistola che hanno infranto il parabrezza della vettura.fortumatamente non c'è stato nessun ferito, a caccia dei ladri ci sono i carabinieri di Corsano e della Compagnia di Tricas che hanno già individuato la Punto data alle fiamme in una campagna di Alessano.