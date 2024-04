Termosifoni spenti 2024: date e obblighi (città per città) per evitare le multe

In italia è arrivato il momento di iniziare a chiudere i riscaldamenti, mai come quest'anno visto le temperature sempre più miti. Una direttiva sancisce le date e le regole da seguire per la chiusura dei riscaldamenti e per decidere le zone, l'Italia viene suddivisa in 6 zone climatiche non in base alla regione ma bensì in base alle temperature climatiche. Scopriamo insieme quali saranno date e obblighi da rispettare per non incappare in sanzioni

