Nel centro storico torna la Ztl. Dopo mesi di inattività, il Comune detta nuove regole

Dopo tanti mesi di inattività il comune di Mesagne sta riattivando la Ztl, zona a traffico limitato, nel centro storico, debitamente segnalata da apposita segnaletica verticale e luminosa che impone delle limitazioni del traffico durante alcune fasce orarie. Si tratta di un altro passo verso la riorganizzazione della viabilità nel centro storico teso a ridurre il traffico veicolare. Di tale provvedimento ne gioveranno la sicurezza e l’ambiente, che sarà certamente più salubre. Lo fa ripristinando la funzionalità dei dissuasori che inibiscono il transito ai mezzi non autorizzati. Attualmente sono in funzione i dissuasori a scomparsa, che rientrano nel sottosuolo, in via Albricci e in via Castello i quali sono comandati da un telecomando fornito ai residenti e commercianti oltre che alle forze di polizia e 118.

Per la fine del mese si aspetta l’attivazione del dissuasore in via Geofilo. Si tratta di dissuasori a scomparsa. Nella prossima legislatura il progetto della Ztl dovrebbe concludersi con l’installazione di telecamere predisposte per la lettura automatica delle targhe. Gli abusi saranno sanzionati dal comando della polizia locale che, per la Ztl di via Geofilo, ha emesso uno specifico avviso pubblico.

«Il comando di polizia locale - si legge - informa i residenti e titolari di attività commerciali con residenza e sede nelle vie Geofilo, piazzetta dei Coronei, vico Zambelli, piazzetta dei Caniglia, vico Calderoni, Corte dei Cingolo, via Felice Ronzini, via Martiri della Libertà, vico dei Corcioli, vico dei Caraglia, vico Demitri, via Profilo, piazzetta dei Resta, via dei Tosches, via Santacesaria, vico dei Gaza, vico Braccio che, data la imminente riattivazione dei dissuasori a scomparsa collocati in via Geofilo, al fine di assicurarsi l’accesso con l’autovettura nelle aree interessate, entro mercoledì 24 aprile 2024 è necessario far pervenire al locale comando di Polizia Municipale una fotocopia del documento di identità e il numero di cellulare».

Nello stesso avviso sI specifica: « Nel caso di residenti indicare i componenti del nucleo familiare e il numero in uso del nominativo che utilizza il telefono”. Per ottenere ulteriori informazioni è possibile contattare il comando di polizia municipale in via Luigi Galvani a Mesagne, infopoint 0831771893; e-mail: vigili@comune.mesagne.br.it; vigili@pec.comune.mesagne.br.it.

«Con questo provvedimento – ha spiegato Mimmo Stella, consulente politico del sindaco Matarrelli per i Beni culturali – manteniamo l’impegno preso con i cittadini di realizzare un centro storico bello, accogliente e in linea con l’importanza nazionale della nostra città».

