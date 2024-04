Tutta la città è attraversata da strisce pedonali “fantasma”. Davvero un'allarmante situazione stradale se a farne le spese sono i pedoni. Nel tardo pomeriggio di venerdì è rimasta ferita una 75enne nel corso di un incidente (auto-pedone) avvenuto lungo l'incrocio tra via Appia e via Verona.

Cosa è accaduto

APPROFONDIMENTI BRINDISI Via Togliatti, lunga la scia di sangue. Auto che sfrecciano a folle velocità e strisce pedonali sbiadite L'INCIDENTE Investe una undicenne e si allontana. Ragazzina in ospedale, automobilista denunciato BRINDISI Investito sulle strisce pedonali, muore dopo 5 giorni di agonia L'INCIDENTE Investe bimbo in strada e si sente male: entrambi gravi in ospedale IN TOSCANA Attraversa sulle strisce, investito e ferito uno studente

Un violento impatto che ha visto la pensionata finire in Rianimazione presso l'ospedale “Perrino”, dove è ancora ricoverata in gravi condizioni. L'incidente, per quanto riguarda le varie responsabilità (che vengono ricercate anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona), è comunque al vaglio della Polizia locale. Nel caos delle strisce pedonali “dimenticate”, che di recente ha visto scoppiare polemiche anche in via Tor Pisana (nei pressi dell'ingresso al sottopasso della stazione), viene a galla qualcosa di anomalo per quanto concerne la sicurezza stradale: una serie di attraversamenti risultano essere realizzati a metà e spesso abbandonati in seguito a dei lavori stradali o stinti dall'usura del tempo.

Le strisce che non esistono

Forse l'arrivo del G7 dovrebbe scatenare in merito qualcosa grazie alla “pioggia” di denaro che man mano sta arrivando anche per la sicurezza stradale in città? Chissà. Intanto, emblematico è forse in via Palermo, al quartiere Villaggio pescatori, il caso di un segnale stradale - posto poco lontano da una scuola, una farmacia, alcuni negozi e una serie di palazzine - che mette in allerta gli automobilisti per la presenza di strisce pedonali che non esistono. Sull'asfalto non c'è nulla. Inoltre, metà delle strisce sbiadite conducono (dall'altra parte della strada) verso un marciapiede inesistente.

Le testimonianza

Situazione presente anche sull'altro lato visto che l'accesso conduce verso un'aiuola. «Ci siamo sempre chiesti qual è il senso di questo attraversamento pedonale», hanno fatto sapere alcuni residenti che vivono nelle palazzine vicine. «Qui - aggiungono - al mattino è pieno di studenti e la segnaletica andrebbe forse rivista per la loro massiccia presenza. Su via Palermo, inoltre, mancano anche i dissuasori per evitare un'elevata velocità per auto e moto. Le denunce ci sono, ma i fatti no».

I drammatici precedenti

L'anno scorso, il 24 settembre, un 82enne aveva perso la vita in via Palmiro Togliatti, nei pressi del Tribunale, mentre si accingeva ad attraversare la strada: era stato investito da un'auto il cui conducente si era dato alla fuga, poi individuato. Il pensionato aveva un mano un biglietto per l'autobus, intento a fare ritorno a casa. Il suo corpo era stato soccorso, ma invano, a pochi metri dalle strisce pedonali. I casi simili sono purtroppo tanti.

La denuncia

Per ultimo (in attesa che venga fatta chiarezza) restano gravi, come si diceva, le condizioni della 75enne, W.B., che dopo essere stata investita da una Fiat Punto aveva perso molto sangue. A quanto pare, nel corso del violento impatto lo specchietto laterale dell'auto si è staccato finendo sotto un'auto parcheggiata a qualche metro di distanza. Il veicolo è stato poi posto sotto sequestro e trasferito in un deposito giudiziario. Per la conducente, risultata negativa agli esami tossicologici e alcolemici, è scattata una denuncia per lesioni gravi. Alla donna è stata immediatamente ritirata la patente di guida.