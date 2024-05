Al momento è il “testimonial” per eccellenza - l’unico volto “mainstream” - dell’impresa che si sta tentando con un dispiegamento di uomini e mezzi non di poco conto. Luca Ward, attore noto del grande e piccolo schermo, oltre che di teatro, habitué del “Verdi” tanto da essere entrato nel cuore degli appassionati, ma soprattutto inserito nell’elenco dei migliori doppiatori italiani (ha dato la voce a Russell Crowe), è stato inserito nel team che affiancherà Chris Torch, il professionista americano-svedese alla guida del progetto.

Salta all’occhio che nel nucleo operativo che lavorerà per l’obiettivo “Capitale italiana della cultura 2027” sia stato inserito proprio Ward, in qualità di presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, quando le ultime notizie relative al noto attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e conduttore radiofonico, riguardavano le sue difficoltà nel portare avanti l’incarico della Fondazione a causa della distanza e dei vari impegni professionali. Per questo motivo all’inizio di marzo si paventavano le sue possibili dimissioni. «Ho tuttora paura di non riuscire a coprire per bene questo tipo di incarico e non mi va di deludere le persone che mi stimano, da qui a parlare di dimissioni ce ne vuole» ha commentato Luca Ward. Le dimissioni vere e proprie non sono mai state formalizzate, si è parlato di un confronto con il sindaco Marchionna e di una lettera, sempre al primo cittadino, ma mai di un atto ufficiale e protocollato sia al Comune che alla Fondazione. Tra le difficoltà emerse nelle indiscrezioni, oltre alla mancanza di tempo a cui il presidente Ward cercava di sopperire anche grazie alla collaborazione del proprio manager, c’era la gratuità dell’incarico quindi l'inattuabilità di riconoscere un’indennità o un rimborso. Da quando sono emerse le difficoltà Ward ha comunque continuato a presiedere i Consigli di amministrazione della Fondazione, seppure da remoto. Nell’ultimo Cda, convocato pochi giorni fa, è stato infatti approvato il bilancio.

Abbiamo appreso della sua presenza nel nucleo operativo della candidatura di Brindisi a Capitale della cultura 2027, un passo molto importante per la città che ci crede molto. Si tratta di una scelta che potrebbe portare a una svolta, a una nuova visione dell’economia. Come ha accolto la proposta di farne parte?

«L’idea della candidatura è nata dal sindaco, quando ne abbiamo parlato sapevamo che l’obiettivo era molto ambizioso ma io ho subito detto “perché no, come si dice a Roma: si nun ce provi” non potrai mai sapere se ce la fai. Proviamo e vediamo. La speranza è di riuscire ad arrivare all’obiettivo, credo che per la città di Brindisi possa essere una grandissima opportunità, non solo a livello puramente economico ma proprio per lo sviluppo in senso più ampio. Il team della candidatura è un bel gruppo, ci sono molti giovani che hanno tanta voglia di farcela, che Dio ce la mandi buona».

Al di là del teatro, del palcoscenico, del calore del pubblico che senza dubbio le viene riservato un po’ ovunque, Brindisi è una città che l’ha “adottata” culturalmente. E che ha tante risorse su cui puntare. Che idea si è fatto?

«Brindisi è una città che nel tempo ha perso la sua forza, basti pensare che anni fa tutti i traghetti per la Grecia e la Turchia partivano da qui, ma adesso non è più così. Quando ero giovane andavo spesso in Grecia partendo dal porto di Brindisi e c’era una fila interminabile di automobili, camper e turisti, un grandissimo movimento. Questa cosa non accade più. La Puglia sta vivendo un momento positivo per il turismo anche a livello europeo. Non sono pugliese, sono romano ma sono affezionato a questa terra perché sono venuto a recitare tantissime volte anche al Nuovo Teatro Verdi e ci sono stato in viaggio. Noi ce la metteremo tutta».

Due mesi fa si parlava delle sue difficoltà nel ricoprire il ruolo di presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e delle sue probabili dimissioni, possiamo smentire? O confermare? Quali sono state le perplessità? E soprattutto, cosa è accaduto dopo? Cosa le ha fatto cambiare idea (se l’ha cambiata)?

«I giornali scrivono talvolta cose che non hanno riscontro esatto nella realtà. C’erano e ci sono delle perplessità, questo è ovvio, io purtroppo vivo a Roma e pensavo che questo incarico fosse una sorta di presidente onorario, invece no, io dovrei stare un giorno sì e l’altro pure a Brindisi. Per questo io ho convocato il sindaco e tutte le persone vicine alla Fondazione per chiarire e spiegare che credevo che l’incarico fosse differente, forse non ci eravamo capiti, anche perché ero stato rassicurato dal supporto del team. Il gruppo di lavoro è ottimo ma poi le scelte le devo fare io. È una bella sfida ma io ho bisogno di una mano perché ci sono 630 chilometri di distanza tra Roma e Brindisi. Io ce la metto tutta, ma se non ce la faccio devo rimandare il mandato a persone che abbiano più tempo di me. Non sono più giovanissimo ma lavoro come uno di 30 anni quindi ho ancora tanti impegni».

Comunque sia, ce la sta mettendo tutta. Sappiamo che sta partecipando ai consigli di amministrazione collegandosi da remoto. In qualche modo sta riuscendo a portare avanti i vari impegni della Fondazione, come vorrebbe?

«Si esatto, ma ci sono cose che da remoto non si possono fare, ci sono incombenze per cui è meglio essere sul posto, guardare negli occhi le persone, altrimenti diventa complicato. Io la buona volontà ce la metto tutta, le mie perplessità espresse mesi fa erano più che lecite, dopo che ho capito il tipo di impegno, tra l’altro senza scopo di lucro. Quindi ho tuttora paura di non riuscire a coprire per bene questo tipo di incarico e non mi va di deludere le persone che mi stimano e mi vogliono bene. Da qui a parlare di dimissioni ce ne vuole, non so come siano saltate fuori».

Quindi il suo contributo nel nucleo operativo della candidatura quale sarà? Riuscirà a venire a Brindisi entro la scadenza della consegna del dossier fissata per il 26 settembre?

«Quello per forza, sono rimasto d’accordo sia con il sindaco Marchionna che con il direttore artistico della Fondazione Carmelo Grassi che troveremo due o tre occasioni in cui è giusto che io sia presente, poi ci organizzeremo di conseguenza».